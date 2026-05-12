Giro d’Italia Ciccone in maglia rosa dopo la tappa Catanzaro-Cosenza

Nella quarta tappa del Giro d’Italia 2026, lunga 138 chilometri da Catanzaro a Cosenza, Jhonatan Narváez della UAE Team Emirates-XRG ha vinto in volata. Durante la gara, il ciclista ha superato gli avversari negli ultimi metri, conquistando il successo. Il corridore ha così ottenuto anche la maglia rosa, che lo identifica come il leader della classifica generale. Il percorso ha attraversato le zone della Calabria centrale.

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Nella quarta tappa del Giro d’Italia 2026, da Catanzaro a Cosenza per 138 chilometri, vittoria in volata di Jhonatan Narváez della UAE Team Emirates-XRG. Secondo Orluis Aular, terzo l’italiano Giulio Ciccone, che conquista anche la maglia rosa grazie al crollo del leader precedente. La tappa, la prima in Italia dopo le tre giornate in Bulgaria, ha attraversato la Calabria con 1800 metri di dislivello, cambiando la classifica generale. Il 31enne ciclista abruzzese diventa così il primo italiano in maglia rosa dopo Diego Ulissi nel 2025, coronando il sogno dichiarato di indossare il simbolo del primato. Maglia bianca Conad allo svizzero Jan Christen, protagonista di un attacco in solitaria nel finale e poi ripreso dal gruppo a pochi metri dall’arrivo.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giro d’Italia, Ciccone in maglia rosa dopo la tappa Catanzaro-Cosenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giulio Ciccone Maglia Rosa alla QUARTA TAPPA del GIRO D'ITALIA 2026 Notizie correlate Giro d’Italia 2026, Narvaez vince la tappa a Cosenza: maglia rosa a CicconeJhonatan Narváez del team UAE Team Emirates XRG ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, la Catanzaro-Cosenza, la prima in Italia dopo le... Giro d’Italia 2026, Narvaez vince una tappa folle a Cosenza, Ciccone maglia rosa! Pellizzari strappa un abbuonoJhonatan Narvaez della UAE Team Emirates-XRG vince in volata la folle quarta tappa del Giro d’Italia, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri. Argomenti più discussi: Giro d’Italia 2026, Giulio Ciccone: Una giornataccia, ma si sa che le prime tappe son così; Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti ufficiali, definite tutte le squadre. Venerdì 8 maggio si parte; Giro d’Italia, Ciccone: Correrò per le vittorie di tappa, il percorso mi piace; Giro d'Italia 2026, 2^ tappa da Burgas a Veliko Tarnovo: Silva vince ed è la nuova maglia rosa. [Thread di Previsioni] 2026 Giro d'Italia Tappa 4: Catanzaro > Cosenza - reddit.com reddit Narvaez vince la prima tappa italiana del Giro. Gioia per Ciccone, nuova maglia rosa x.com Giro d’Italia 2026, Narváez vince la 4’ tappa Catanzaro-Cosenza. Ciccone nuova maglia RosaTantissime persone sull’arrivo di viale Trieste a Cosenza per la conclusione della 4’ tappa del Giro D’Italia 2026 partita da Catanzaro e vinta da Jhonatan Narváez. Ciccone nuova maglia rosa con Guill ... quicosenza.it