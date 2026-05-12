Giro d’Italia a Montalto | scuole chiuse e traffico bloccato per 4 ore

Per il passaggio del Giro d’Italia a Montalto, le autorità hanno deciso di chiudere alcune strade principali, causando il blocco del traffico per circa quattro ore. Le vie interessate sono le arterie che attraversano il centro cittadino, con alcune intersezioni completamente interdette al traffico. Le scuole rimarranno chiuse durante l’evento e il Comune ha previsto un piano per il rientro degli studenti entro le 14:30, con modalità di accesso e uscita temporaneamente sospese.

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? Punti chiave Quali vie specifiche rimarranno completamente interdette al traffico?. Come gestirà il Comune il rientro degli studenti entro le 14:30?. Chi coordina le operazioni di sicurezza insieme alla Polizia Locale?. Dove si terrà l'iniziativa per i bambini durante il blocco stradale?.? In Breve Blocco viabilità via Santa Maria di Settimo, via Trieste, via Benedetto Croce e via Sila.. Scuolabus e auto private limitati al transito entro le ore 14:30 per sicurezza.. Coordinamento tra sindaco Faragalli, assessore Ranieri e consigliere Parisano per gestione flussi.. Distribuzione palloncini rosa presso Todis di Montalto Uffugo Scalo dalle ore 15:00.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giro d’Italia a Montalto: scuole chiuse e traffico bloccato per 4 ore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tappa del Giro d'italia: a Nocera scuole chiuseIn occasione del passaggio del Giro d’Italia, è stata disposta a Nocera Inferiore la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul... Giro d’Italia a Massa: scuole chiuse e blocchi stradali per la tappa? Cosa scoprirai Quali scuole rimarranno chiuse oltre la via Aurelia il martedì? Dove si concentreranno i blocchi stradali per i pedoni e i veicoli?... Argomenti più discussi: Programma e Info Giro d'Italia | 20 maggio 2026; Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 4: Percorso, orari, altimetria 12 maggio, dove vedere | Ciclismo; Dispositivo temporaneo di circolazione per la tappa del Giro d’Italia 2026 a Napoli; Giro d’Italia 2026: presentata la nona tappa, Cervia-Corno alle Scale, in programma domenica 17 maggio. 14 maggio · Giro d'Italia, tappa Paestum > Napoli. A Caivano: passaggio del Giro + 1° Memorial Mimì Marzano il 17 maggio in Corso Umberto I, gara FCI per giovanissimi 7-12 anni. Una settimana di ciclismo, dalla carovana rosa ai bambini sui pedali. #Giro x.com Vingegaard prende precauzioni di viaggio mentre accoglie il cambio in Italia dopo un inizio scivoloso al Giro in Bulgaria reddit Giro d'Italia, la 4^ tappa da Catanzaro a Cosenza: percorso e altimetriaIl giorno di riposo ha ricaricato le batterie al gruppo. Si riparte dalla Calabria, il via a Catanzaro, l'arrivo a Cosenza. Un'asperità, il Cozzo Tunno a 921m, poi una lunga discesa che potrebbe ... sport.sky.it