Tappa del Giro d' italia | a Nocera scuole chiuse

A Nocera Inferiore tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse giovedì 14 maggio. La decisione è stata presa in vista del passaggio della sesta tappa del Giro d’Italia, che si svolgerà tra Paestum e Napoli. La chiusura riguarda l’intero territorio comunale e riguarda tutte le scuole presenti nel comune. La tappa del Giro è prevista nel pomeriggio, con il percorso che attraversa la zona.

In occasione del passaggio del Giro d’Italia, è stata disposta a Nocera Inferiore la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale per la giornata di giovedì 14 maggio, durante la 6ª tappa – Paestum–Napoli.Il provvedimentoIl provvedimento è stato adottato per.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Giro d’Italia a Massa: scuole chiuse e blocchi stradali per la tappa? Cosa scoprirai Quali scuole rimarranno chiuse oltre la via Aurelia il martedì? Dove si concentreranno i blocchi stradali per i pedoni e i veicoli?... Il Giro d’Italia del Made in Italy fa tappa a Napoli: incontro tra scuole, imprese e giovani talentiSi terrà il prossimo 27 marzo 2026, presso la Stazione Marittima, la prima tappa del "Giro d’Italia del Made in Italy” che prenderà il via da Napoli... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 6: Percorso, orari, altimetria 14 maggio, dove vedere | Ciclismo; Guida pratica al Giro d'Italia; Sito Istituzionale | Giro d'Italia, presentazione della tappa conclusiva a Roma; Muri, una sola crono e il mito Pantani: tutte le tappe del Giro 2026. Giro d’Italia 2026, dodicesima tappa Imperia-Novi Ligure: tornano in scena i velocistiGiovedì 21 maggio si correrà la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026. Nello specifico i corridori si cimenteranno in un percorso breve, solo 175 k5 da ... oasport.it Giro d'Italia 2026 · La sesta tappa del 14 maggio, Paestum - Napoli: descrizione, orari, salite e dove vedereSesta tappa del Giro d'Italia 2026, con una frazione pianeggiante tra Paestum e Napoli nella giornata di giovedì 14 maggio: scopri il programma completo e il percorso. olympics.com Tappa a #cavadetirreni del #giroditalia, anticipata la chiusura delle scuole. La carovana rosa fa tappa a Cava de’ Tirreni il 14 maggio per la 6ª tappa del 109° Giro d’Italia Paestum Napoli. Si parte da Paestum, si prosegue per la costa fino a Salerno, per poi intr - facebook.com facebook