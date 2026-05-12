Giro d’Italia 2026 | vince Narvaez a Cosenza Ciccone conquista la maglia rosa

Nella quarta tappa del Giro d’Italia 2026, lunga 138 chilometri in Calabria, il corridore ecuadoriano Jhonatan Narvaez ha tagliato per primo il traguardo a Cosenza. La frazione, partita da Catanzaro, si è conclusa con Narvaez che ha preceduto gli altri concorrenti. Contestualmente, il ciclista locale ha conquistato la maglia rosa, lasciando il secondo posto della classifica generale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il campione dell’Ecuador Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates XRG) ha vinto la quarta tappa del 109° Giro d’Italia, che ha portato i corridori, attraverso 138 chilometri interamente in terra calabra, da Catanzaro a Cosenza. Il sudamericano ha completato il percorso in 3h08’46”, alla media di 43.863 kmh, precedendo in volata il campione del Venezuela Orluis Aular (Team Movistar) e l’abruzzese Giulio Ciccone (Lidl Trek) che ha conquistato una terza moneta più pesante del platino. Infatti, grazie all’abbuono di quattro secondi, cui va aggiunto quello di due al Chilometro Red Bull, il teatino ha vestito, a 31 anni suonati, la sua prima maglia rosa.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Giro d’Italia 2026: vince Narvaez a Cosenza, Ciccone conquista la maglia rosa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GIRO D'ITALIA 2026 - BOULEVERSEMENT au classement général après une étape 4 conclue au sprint Notizie correlate Giro d’Italia 2026, Narvaez vince a Cosenza: Giulio Ciccone conquista la maglia rosaJhonatan Narvaez conquista la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri, mentre Giulio Ciccone si prende la maglia... Giro d’Italia 2026, Narvaez vince la tappa a Cosenza: maglia rosa a CicconeJhonatan Narváez del team UAE Team Emirates XRG ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, la Catanzaro-Cosenza, la prima in Italia dopo le... Argomenti più discussi: Giro d'Italia 2026: le tappe chiave che assegneranno la maglia rosa; Il percorso dettagliato della 109ª edizione del Giro d'Italia | Tappe, profili, passi, salite in programma; Giro d’Italia 2026, Tappa 4: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Giro d’Italia 2026: le tappe decisive, i favoriti e dove vederlo in tv. Giro d’Italia 2026, Christian Scaroni dopo il cartellino giallo: Non conoscevo bene il regolamento, pensavo di poterlo fare. La sera sono andato a ripassarlo x.com [Thread di Previsioni] 2026 Giro d'Italia Tappa 4: Catanzaro > Cosenza - reddit.com reddit LIVE Giro d'Italia 2026 tappa 4 Catanzaro-Cosenza in diretta: vince Narvaez ma Ciccone è nuova Maglia RosaDiretta live Giro tappa 4 martedì 12 maggio 2026 dell'edizione numero 109, da Catanzaro a Cosenza, prima frazione italiana dopo i tre in Bulgaria ... sport.virgilio.it