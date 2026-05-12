Giro d’Italia 2026 Narvaez vince a Cosenza | Giulio Ciccone conquista la maglia rosa

Nella quarta tappa del Giro d’Italia 2026, un corridore dell’UAE Team Emirates ha vinto la frazione da Catanzaro a Cosenza, che si è disputata su un percorso di 138 chilometri. L’abruzzese Giulio Ciccone ha conquistato la maglia rosa, mentre Jhonatan Narvaez si è piazzato come nuovo leader della classifica generale. La corsa prosegue con i prossimi appuntamenti in calendario.

Jhonatan Narvaez conquista la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri, mentre Giulio Ciccone si prende la maglia rosa. L’ecuadoriano dell’UAE Team Emirates XRG si è imposto davanti al venezuelano Orluis Aular della Movistar Team, con il corridore della Lidl-Trek terzo sul traguardo. Grazie agli abbuoni conquistati durante la giornata, Ciccone diventa il nuovo leader della classifica generale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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