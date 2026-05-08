Giro d’Italia 2026 tappa 2 mossa | percorso altimetria orari tv e favoriti

Il Giro d’Italia 2026 è iniziato a Burgas, con la prima maglia rosa assegnata a un ciclista francese. La tappa 2 si presenta con un percorso e un’altimetria specifici, e sono stati annunciati gli orari di trasmissione televisiva. Tra i favoriti alla vittoria finale ci sono alcuni atleti noti, mentre la corsa prosegue con numerosi sfide e strategie da parte delle squadre coinvolte.

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Burgas, 8 maggio 2026 – La prima maglia rosa del Giro d’Italia è francese. Paul Magnier ha vinto la volata di Burgas, inficiata da una caduta di gruppo nelle prime posizioni, davanti a Tobias Lund Andresen ed Ethan Vernon, conquistando il simbolo del primato con cui partirà sabato in occasione della seconda tappa sempre su suolo bulgaro. Delusione per Jonathan Milan, che ha perso le ruote del suo treno ed è partito in ritardo sulla volata chiudendo solo quarto davanti a Mikhels e Lonardi. Si cambia invece spartito sabato, con un percorso stavolta disegnato per una fuga o per un attacco finale. Sommario Percorso. Favoriti. Orari tv. Percorso. Tappa mossa da Burgas a Veliko Tarnovo la seconda del Giro d’Italia 2026.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d’Italia 2026, tappa 2 mossa: percorso, altimetria, orari tv e favoriti Notizie correlate Leggi anche: Giro d’Italia 2026, oggi tappa 1: percorso, altimetria, orari tv e favoriti Giro Fiandre 2026: percorso, altimetria e favoriti e orari tv. Sfida Pogacar-Van der PoelBologna, 4 aprile 2026 – Pasqua e aprile nel ciclismo significano solo ed esclusivamente una cosa: le grandi Classiche del nord. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il percorso dettagliato della 109ª edizione del Giro d'Italia | Tappe, profili, passi, salite in programma; Giro d'Italia 2026: tutto quello che c'è da sapere; Giro d’Italia 2026, Tappa 1: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Giro d’Italia 2026 – 6ªtappa: Paestum-Napoli. Giro d’Italia 2026, prima tappa: Paul Magnier, una rosa francese sul Mar NeroIl francese Paul Magnier (Soudal Quick Step) ha vinto la tappa inaugurale del 109° Giro d’Italia, percorrendo i 147 chilometri in terra bulgara, lungo la costa occidentale del Mar Nero da Nesebar a Bu ... tpi.it Classifica Giro d’Italia 2026: Magnier maglia rosa, Tarozzi sfrutta gli abbuoniVa in archivio con la vittoria del francese Paul Magnier la tappa inaugurale del Giro d'Italia 2026, andata in scena sulle strade bulgare con partenza a ... oasport.it Ciclismo, #Magnier conquista la prima maglia rosa al #Giro x.com Paul Magnier vince la prima tappa del Giro d'Italia, la Nessebar-Burgas, e vestirà la maglia rosa. Il corridore francese si è imposto in volata nella prima delle tre frazioni bulgare, davanti a Tobias Lund Andresen. Sul rettilineo finale c'è stata una maxi-caduta ch - facebook.com facebook