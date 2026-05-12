Giro d’Italia 2026 oggi la Catanzaro-Cosenza | Cozzo Tunno può spezzare la tappa
Dopo il giorno di riposo, il Giro d’Italia 2026 riparte con la quarta tappa, che collega Catanzaro a Cosenza e si estende per 138 chilometri. La corsa si svolge in Italia e la tappa potrebbe essere influenzata dalla presenza di un possibile attacco di Cozzo Tunno. La gara si svolge nel sud del Paese e rappresenta una delle tappe intermedie di questa edizione.
Dopo il giorno di riposo, il Giro d’Italia 2026 riparte dal Bel Paese con la quarta tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri. Una frazione non lunghissima, ma tutt’altro che banale, come il Cozzo Tunno destinato a diventare il punto chijave della giornata e a selezionare il gruppo prima del finale verso Cosenza. La partenza è fissata alle 13.40, con arrivo previsto intorno alle 17.15. Dopo il via da Catanzaro, il gruppo raggiungerà Lamezia Terme senza particolari difficoltà, per poi proseguire lungo la costa tirrenica su strade larghe e leggermente ondulate. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it
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