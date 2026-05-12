Giro d’Italia 2026 oggi la Catanzaro-Cosenza | Cozzo Tunno può spezzare la tappa

Dopo il giorno di riposo, il Giro d’Italia 2026 riparte con la quarta tappa, che collega Catanzaro a Cosenza e si estende per 138 chilometri. La corsa si svolge in Italia e la tappa potrebbe essere influenzata dalla presenza di un possibile attacco di Cozzo Tunno. La gara si svolge nel sud del Paese e rappresenta una delle tappe intermedie di questa edizione.

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