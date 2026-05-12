Giro d' Italia 2026 la gioia di Ciccone | Realizzato il sogno di una vita
Il Giro d’Italia 2026 ha visto il primo italiano trionfare dopo diversi anni, con il corridore che ha commentato la vittoria come il coronamento di un sogno di lunga data. La gara si è svolta con diverse tappe che hanno coinvolto vari paesi e territori, attirando l’attenzione di appassionati e media. Tra i protagonisti, il ciclista ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto, aggiungendo un nuovo capitolo alla storia della corsa.
Cosenza, 12 maggio 2026 – Dopo Vincenzo Nibali, vincitore nel 2016, parlando di italiani la maglia rosa è finita sulle spalle dei soli Valerio Conti, Filippo Ganna, Alessandro De Marchi e Diego Ulissi: all'elenco, grazie agli abbuoni ottenuti nella tappa 4 del Giro d'Italia 2026, si aggiunge Giulio Ciccone, a coronamento di una carriera ma anche con vista sul prossimo futuro con grandi ambizioni (e un pizzico di sano realismo). Le dichiarazioni di Ciccone A sentire i piani alti della Lidl-Trek, il capitano designato resta Derek Gee-West nonostante il minuto di ritardo accumulato dopo la maxi caduta nella tappa 2 e i problemi...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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