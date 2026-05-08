Nel Giro d'Italia 2026, la Lombardia torna protagonista con alcune tappe chiave. Milano sarà nuovamente il punto di arrivo di una frazione, arrivando così alla sua 90esima volta, mentre Cassano d'Adda ospiterà la partenza di una delle tappe. La corsa attraverserà diverse zone della regione, confermando il suo ruolo centrale nel percorso della competizione. La data e il dettaglio delle tappe saranno comunicate prossimamente.

Parte oggi in Bulgaria l'edizione numero 109 del Giro d'Italia che, dopo 21 tappe e 3.468 chilometri percorsi, si concluderà domenica 31 maggio a Roma. Saranno tre le tappe in territorio bulgaro, da venerdì a domenica, poi un giorno di riposo per il trasferimento della carovana e da martedì 12 maggio la corsa rosa comincia il suo lungo percorso attraverso l'Italia, partendo dalla Calabria con la Catanzaro-Cosenza. La corsa risalirà gradualmente lo Stivale e, come da tradizone, arriverà al Nord per le grandi tappe alpine nella seconda parte del calendario. La Lombardia sarà...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giro d'Italia 2026: le tappe in Lombardia, quando e dove

Giro d'Italia 2026 due partenze in Lucchesia da Viareggio e da Porcari

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