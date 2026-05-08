Giro d’Italia 2026 prima tappa e maglia rosa per Magnier

Il Giro d’Italia 2026 è partito con la prima tappa da Nessebar a Burgos, in Bulgaria, lunga 147 chilometri. Il vincitore della frazione è stato il ciclista francese della squadra Soudal Quick-Step, che ha conquistato il successo in volata. Con questa vittoria, ha indossato la prima maglia rosa della corsa. La tappa si è conclusa con un arrivo in volata tra i corridori.

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Il francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ha vinto in volata la prima tappa del Giro d’Italia 2026, da Nessebar a Burgos, in Bulgaria, su un percorso di 147 chilometri, vestendo così la prima maglia rosa. Beffato il danese Tobias Lund Andresen (Decathlon Cma), che chiude in seconda posizione. La tappa è stata caratterizzata da una caduta a circa 500 metri dall’arrivo. Diversi corridori sono rimasti a terra bloccando di fatto la strada a quasi tutto il gruppo. Il francese Paul Magnier della Soudal Quick-Step taglia il traguardo nella prima tappa del Giro d’Italia, da Nessebar a Burgas, in Bulgaria (Foto di Massimo PaoloneLaPresse) Dopo prima tappa Magnier anche maglia Bianca.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giro d’Italia 2026, prima tappa e maglia rosa per Magnier GIRO D'ITALIA 2026 - UN FRANÇAIS EN ROSE ! Paul Magnier remporte l'étape 1 dans un final chaotique Notizie correlate Classifica Giro d’Italia 2026, prima tappa: Magnier maglia rosa, Tarozzi sul podio virtualeVa in archivio con la vittoria del francese Paul Magnier la tappa inaugurale del Giro d’Italia 2026, andata in scena sulle strade bulgare con... Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Paul Magnier vince a burgas e conquista la prima maglia rosa Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il percorso dettagliato della 109ª edizione del Giro d'Italia | Tappe, profili, passi, salite in programma; Giro d'Italia 2026: tutto quello che c'è da sapere; Giro d’Italia 2026, Tappa 1: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Giro d'Italia 2026 oggi prima tappa: orario tv e streaming, il programma. Giro d’Italia, brutta caduta prima della volata: gruppo bloccato. A Burgos vince Magnier: è la prima maglia rosaLa prima maglia rosa del Giro d’Italia 2026 va a Paul Magnier. Il francese della Soudal Quick-Step ha vinto in volata la prima tappa dell’edizione 109, da Nessebar a Burgos, in Bulgaria. Era tra i più ... ilfattoquotidiano.it Giro d'Italia 2026, Magnier vince la 1^ tappa ed è in maglia rosaLa Corsa Rosa parte dalla Bulgaria con una frazione pianeggiante di 147 km adatta ai velocisti. Dopo 3 giorni all’estero, il 12 maggio si tornerà in Italia, in Calabria. In tutto le tappe di questa ... tg24.sky.it Paul Magnier vince la prima tappa del Giro d'Italia: vestirà la maglia rosa - facebook.com facebook ULTIM'ORA CICLISMO Giro d'Italia, Paul #Maigner vince la prima tappa: il francese primo in volata, quarto Jonathan Milan #SkySport x.com