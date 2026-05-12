Giro d'Italia 2026 a Napoli scuole aperte il 14 maggio | nessuna ordinanza gli istituti decideranno in autonomia
A Napoli, le scuole saranno aperte giovedì 14 maggio durante il Giro d'Italia. Tuttavia, gli istituti scolastici potranno scegliere liberamente di chiudere in anticipo rispetto a quella data, senza che ci siano ordinanze ufficiali che ne impongano la chiusura o l’apertura. La decisione finale spetterà quindi a ciascuna scuola, che agirà in autonomia in base alle proprie modalità organizzative.
Le scuole a Napoli resteranno aperte per il Giro d'Italia giovedì 14 maggio. Ma gli istituti potranno decidere in autonomia di chiudere prima. Savarese: "Chiedo la chiusura anticipata di tutte le scuole".🔗 Leggi su Fanpage.it
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