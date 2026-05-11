Giro d'Italia Napoli 2026 ordinanza piano traffico | strade chiuse da Gianturco al Lungomare giovedì 14 maggio
L’ordinanza relativa al piano traffico per il Giro d’Italia a Napoli è stata resa pubblica. La misura prevede la chiusura di alcune strade, da Gianturco fino al Lungomare, nel giorno di giovedì 14 maggio. La chiusura coinvolge diverse arterie della città, in vista dell’evento ciclistico. La circolazione sarà limitata in questa zona durante le ore interessate dalla manifestazione.
Pubblicata l'ordinanza con il piano traffico per il Giro d’Italia a Napoli di giovedì 14 maggio. Strade chiuse da Gianturco al Lungomare.🔗 Leggi su Fanpage.it
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