Giro Ciccone conquista la rosa | Silva crolla a Cozzo Tunno
Nel corso della corsa, il ciclista della Movistar ha saputo imporre una strategia che ha portato alla completa separazione del suo avversario, Silva, durante la salita di Cozzo Tunno. La presenza del vento frontale a Montalto Uffugo ha contribuito a creare una selezione netta, favorendo le azioni più aggressive e portando a una evidente divisione tra i corridori. La tappa si è conclusa con la vittoria di Ciccone e il crollo del portoghese Silva.
? Punti chiave Come ha fatto la Movistar a isolare completamente Silva su Cozzo Tunno?. Perché il vento frontale a Montalto Uffugo ha scatenato la selezione?. Chi ha sfruttato la pendenza del 3.7% per vincere la volata?. Quanto vantaggio può consolidare Ciccone con la gestione degli abbuoni?.? In Breve Jhonatan Narváez vince la volata su Cosenza con pendenza del 3.7% finale.. Orluis Aular si classifica dietro il vincitore ecuadoriano nella tappa di Cosenza.. Silva perde oltre tre minuti dopo il passaggio sul passo di Cozzo Tunno.. La tappa di 138 km si è svolta il 12 maggio 2026 in Calabria.. Giulio Ciccone conquista la maglia rosa a Cosenza dopo una quarta tappa di 138 chilometri che ha sancito il definitivo distacco di Guillermo Thomas Silva in classifica generale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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