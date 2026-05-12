Giro Ciccone conquista la rosa | Silva crolla a Cozzo Tunno

Nel corso della corsa, il ciclista della Movistar ha saputo imporre una strategia che ha portato alla completa separazione del suo avversario, Silva, durante la salita di Cozzo Tunno. La presenza del vento frontale a Montalto Uffugo ha contribuito a creare una selezione netta, favorendo le azioni più aggressive e portando a una evidente divisione tra i corridori. La tappa si è conclusa con la vittoria di Ciccone e il crollo del portoghese Silva.

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