Dalla vocazione alla corsia la forza silenziosa degli infermieri

Oggi, 12 maggio, si celebra la Giornata internazionale dell'infermiere. L’Aoui di Verona ha dedicato l’attenzione alle storie di professionisti che lavorano in corsia, mettendo in luce il loro impegno quotidiano. La giornata riconosce il ruolo fondamentale degli infermieri all’interno delle strutture sanitarie, evidenziando la loro presenza costante e il contributo alle cure quotidiane.

Nella Giornata internazionale dell'infermiere, che si celebra oggi, 12 maggio, l'Aoui di Verona ha messo al centro le storie di chi ha scelto una professione tanto impegnativa quanto essenziale. La spinta che muove questa scelta, a 20 come a 40 anni, resta immutata: il desiderio profondo di.🔗 Leggi su Veronasera.it

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