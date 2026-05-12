La scelta invisibile | la vocazione degli studenti infermieri tra libri e corsia
Il 12 maggio, in occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere, gli studenti del corso di laurea in Infermieristica presso l'Università Vanvitelli di Napoli hanno ricevuto una visita inaspettata da parte del Direttore del dipartimento. Questi studenti, impegnati tra studio e pratica, stanno completando il percorso di formazione che prevede sia l'apprendimento teorico sui libri sia l'esperienza concreta in corsia. La giornata ha evidenziato il legame tra teoria e pratica nel loro percorso formativo.
C'è un mestiere che si impara sui libri, ma si capisce solo accanto a un letto. Lo sanno bene gli studenti del corso di laurea in Infermieristica dell'Università Vanvitelli di Napoli, che il 12 maggio — Giornata Internazionale dell'Infermiere — hanno ricevuto una visita inattesa: il Direttore.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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