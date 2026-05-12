Giovanni Malagò ha deciso di candidarsi alla presidenza della Federcalcio. Secondo quanto riferito, ha comunicato la sua scelta e la sua candidatura è stata confermata. La decisione arriva in un momento di cambiamenti all’interno dell’organo dirigente. La possibilità di un suo coinvolgimento nel ruolo di presidente diventa ora una certezza, influenzando la direzione futura dell’ente. La sua candidatura sembra consolidarsi in vista delle prossime fasi del processo elettorale.

Il futuro della Federcalcio da questa sera è un po' meno nebuloso: Giovanni Malagò ha deciso e a quanto apprende l'agenzia Adnkronos avrebbe sciolto la sua riserva sulla candidatura alla presidenza della Figc. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, infatti, è rimasta orfana del presidente dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguite all'ennesima mancata qualificazione della Nazionale dai Mondiali. Secondo quanto risulta all' Adnkronos, già domani mattina l'imprenditore romano, 77 anni, ex presidente del Coni, depositerà la sua candidatura. Ad appoggiare la candidatura dell'ex presidente la quasi totalità della Lega Serie A, l'Assocalciatori ( Aic ) e l'Assoallenatori ( Aiac ).🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giovanni Malagò verso la candidatura alla Figc. "Voteremo per lui", cambia tutto

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