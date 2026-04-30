Figc Malagò accelera verso la presidenza | A breve scioglierò riserve su candidatura

Giovanni Malagò, ex presidente del Coni, ha annunciato di aver deciso di sciogliere le riserve sulla sua candidatura alla presidenza della Figc. La decisione è stata comunicata oggi, giovedì 30 aprile, segnando un passo importante nel percorso che potrebbe portarlo a ricoprire il ruolo di vertice della Federcalcio. La sua posizione è ora in fase di definizione, con una scelta che dovrebbe arrivare a breve.