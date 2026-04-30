Figc Malagò accelera verso la presidenza | A breve scioglierò riserve su candidatura
Giovanni Malagò, ex presidente del Coni, ha annunciato di aver deciso di sciogliere le riserve sulla sua candidatura alla presidenza della Figc. La decisione è stata comunicata oggi, giovedì 30 aprile, segnando un passo importante nel percorso che potrebbe portarlo a ricoprire il ruolo di vertice della Federcalcio. La sua posizione è ora in fase di definizione, con una scelta che dovrebbe arrivare a breve.
(Adnkronos) – L'ex presidente del Coni Giovanni Malagò ha compiuto oggi, giovedì 30 aprile, un grosso passo avanti verso la presidenza della Figc. Dopo il sostegno già espresso dalla Lega Serie A, e ribadito oggi dal presidente Simonelli con 19 club su 20 a suo favore, l’ex numero uno del Coni ha incassato anche l’appoggio ufficiale dell’Associazione Italiana Calciatori (Aic) e dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (Aiac), avvicinandosi quindi in modo significativo alla maggioranza necessaria per l’elezione del nuovo presidente federale, prevista per il 22 giugno. Superata, almeno per il momento, l'ipotesi commissariamento...🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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