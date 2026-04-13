Elezioni FIGC la Lega Serie A punta tutto su Malagò | solo due squadre hanno espresso contrarietà alla sua candidatura

Nell’assemblea della FIGC, l’ex presidente del CONI ha ricevuto un’ampia approvazione, con 18 delle 20 squadre presenti che hanno manifestato il loro sostegno. Solo due club hanno espresso contrarietà alla sua candidatura, che si terrà il 22 giugno. La Lega Serie A si schiera completamente a favore di questa proposta, puntando tutto sulla sua elezione.

Inter News 24 Elezioni FIGC, consenso quasi totale in assemblea per l’ex numero uno del CONI: 18 club su 20 puntano su di lui per le elezioni del 22 giugno. La corsa verso la presidenza della FIGC ha subito un’accelerazione decisiva durante l’assemblea della Lega Calcio Serie A di oggi. I club della massima serie hanno individuato con estrema rapidità il profilo ideale per guidare la Federazione, compattandosi attorno a una figura di grande esperienza istituzionale come quella di Giovanni Malagò. Elezioni FIGC, un plebiscito quasi perfetto per l’ex capo del CONI. Il voto odierno ha sancito una spaccatura minima all’interno della Lega, dimostrando una volontà comune di cambiare i vertici federali in vista dell’appuntamento elettorale del 22 giugno.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Elezioni FIGC, la Lega Serie A punta tutto su Malagò: solo due squadre hanno espresso contrarietà alla sua candidatura Presidenza FIGC, oggi l’Assemblea di Lega Serie A: si punta alla coalizione per Malagò, c’è Lotito tra gli oppositori! La situazioneLeao Milan, la pazienza è finita! La reazione del portoghese dopo i fischi e la posizione del club: cosa aspettarsi in estate? Calciomercato Torino:... Leggi anche: FIGC, Lega Calcio spinge per candidatura di Malagò come presidente con 16 voti favorevoli su 20, lunedì 13 l’assemblea