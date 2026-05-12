Giovani energia salari | Avs M5S e Pd attaccano sui temi economici

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, i rappresentanti di vari schieramenti in senato si confrontano su questioni economiche come i salari, l’energia e il coinvolgimento dei giovani. Nei giorni scorsi, i partiti di maggioranza e opposizione hanno espresso posizioni differenti su come affrontare le sfide legate a questi temi, mentre si intensificano anche i lavori sui programmi elettorali e le proposte legislative.

Governo Le opposizioni limano i discorsi in vista del premier time di domani al senato: L’effetto di ricette errate di politica interna e l’«inutile e dannosa» sponda a Trump Governo Le opposizioni limano i discorsi in vista del premier time di domani al senato: L’effetto di ricette errate di politica interna e l’«inutile e dannosa» sponda a Trump Tra la campagna per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio e i diversi cantieri per il programma messi in campo, i rappresentanti in senato del fronte progressiste limano in queste ore il discorso che terranno a Palazzo Madama di fronte alla presidente del consiglio. La quale, dopo anni passati a dribblare ogni confronto e a farsi forte dei suoi monologhi, adesso non può più affrontare questi (ancora rari) appuntamenti con spocchia e sufficienza.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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