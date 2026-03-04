Ok al Ddl antisemitismo | M5S e Avs votano no Pd diviso

L’aula del Senato ha approvato il disegno di legge per il contrasto dell’antisemitismo con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astensioni. Il testo è stato modificato rispetto alla versione iniziale, mentre il voto ha mostrato una certa frammentazione, con le opposizioni divise tra loro e all’interno delle forze politiche. Il disegno di legge passa ora alla fase successiva del percorso legislativo.

Primo via libera dell’aula del Senato al disegno di legge per il contrasto dell’antisemitismo, con 105 sì, 24 no e 21 astensioni Il testo è stato modificato rispetto a quello iniziale, ma il voto è stato molto frammentato, con le opposizioni divise anche all’interno. Nel mirino, la definizione operativa di antisemitismo adottata dall’International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra), citata nell’articolo 1 e contestata dal centrosinistra perché “generica, unilaterale e con ambiguità”. In particolare, il gruppo del Pd si è astenuto tranne alcuni senatori che come preannunciato in aula da Graziano Delrio, hanno votato a favore. Dovrebbero essere almeno 6, i cosiddetti riformisti (si attende riscontro dai tabulati). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge contro l'antisemitismo, approvando il testo con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti.

