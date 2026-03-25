Avellino Prende Parte | dati e servizi confronto pubblico sui temi economici e sociali

Giovedì 26 marzo alle 18:30 si svolgerà un incontro presso il Caffè Sociale Hope ad Avellino, promosso dall’Associazione Avellino Prende Parte (APP). La serata prevede la presentazione di dati e servizi riguardanti i temi economici e sociali della città, con l’obiettivo di avviare un confronto pubblico su queste questioni. L’evento si inserisce in una serie di iniziative volte a coinvolgere i cittadini.

Analisi dei dati ufficiali relativi agli anni 2012–2023. Focus su redditi, pensioni, servizi pubblici e disuguaglianze nel capoluogo irpino. Rapporto tra spesa pubblica e qualità dei servizi. Condizioni e fragilità del lavoro locale. Prospettive in vista delle elezioni amministrative del 2026. L'iniziativa si propone come un dibattito aperto, fondato su elementi misurabili e verificabili, e volto a mettere in luce la relazione tra investimenti e risultati concreti per i cittadini. Il presupposto dichiarato dagli organizzatori è chiaro: i dati devono essere la base del dibattito pubblico, e il confronto rappresenta lo strumento necessario per orientare il cambiamento nel panorama locale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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