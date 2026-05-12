Giovani cultura infrastrutture Ecco dove investe il Comune
Il Comune ha approvato il Bilancio di previsione 2026, con un focus su giovani, cultura e infrastrutture. Uscendo dall’Unione di Terre d’Acqua, l’amministrazione ha ottenuto un risparmio di costi, secondo quanto dichiarato dall’assessore al Bilancio. La discussione sul bilancio si è concentrata anche su investimenti in settori strategici per lo sviluppo locale. La delibera è stata approvata nei mesi scorsi, con dettagli sulla ripartizione delle risorse.
Uscire dall’ Unione di Terre d’Acqua ha portato un risparmio di costi all’amministrazione comunale. Lo dice l’assessore comunale al Bilancio, Massimo Jakelich (foto a destra), che è entrato nel merito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2026 approvato nei mesi scorsi. "Uscire dall’Unione – spiega Jakelich – ha generato risparmi di circa 315mila euro; risparmi che ci hanno permesso di pareggiare il bilancio e coprire i costi in aumento, in particolare per il personale e i servizi sociali". Il Bilancio del Comune di Persiceto prevede per quest’anno 65.144.484,76 euro di entrate e altrettante uscite; fra queste ultime troviamo spese correnti per 25.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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