Giovani cultura infrastrutture Ecco dove investe il Comune

Il Comune ha approvato il Bilancio di previsione 2026, con un focus su giovani, cultura e infrastrutture. Uscendo dall’Unione di Terre d’Acqua, l’amministrazione ha ottenuto un risparmio di costi, secondo quanto dichiarato dall’assessore al Bilancio. La discussione sul bilancio si è concentrata anche su investimenti in settori strategici per lo sviluppo locale. La delibera è stata approvata nei mesi scorsi, con dettagli sulla ripartizione delle risorse.

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