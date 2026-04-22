Villa Mussolini assegnata in fretta al Comune che non investe in cultura ma nel cibo di strada

A Riccione si apre una discussione sulla gestione di Villa Mussolini, una storica residenza estiva situata sul lungomare. Recentemente, la proprietà è stata assegnata rapidamente al Comune, che secondo alcune fonti avrebbe destinato risorse principalmente alle iniziative di street food invece che a progetti culturali. La vicenda ha suscitato reazioni tra cittadini e associazioni interessate alla tutela del patrimonio storico della città.

Riccione, 22 aprile 2026 – Si accende lo scontro attorno a Villa Mussolini, storica residenza estiva affacciata sul lungomare di Riccione. Dopo la decisione del 18 marzo scorso con cui il consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ha assegnato l’immobile al Comune di Riccione, arriva la dura presa di posizione della società torinese David2, che annuncia battaglia. La gara si è conclusa con la vittoria dell’amministrazione riccionese, che ha messo sul piatto un’offerta da 1.206.000 euro. Una scelta che ha premiato la continuità: il Comune gestisce infatti la villa dal 1997, trasformandola nel tempo in un polo culturale cittadino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Villa Mussolini assegnata in fretta al Comune che non investe in cultura, ma nel cibo di strada” Notizie correlate Villa Mussolini, Pasini (Carim): "Dal Comune chiara volontà di sviluppare un polo contemporaneo di cultura"Conferenza stampa congiunta tra Comune di Riccione e Fondazione Carim nella villa di viale Milano dopo l'approvazione dell’acquisto da parte del... La Fondazione accetta l’offerta: Villa Mussolini passa al Comune di RiccioneRiccione (Rimini), 18 marzo 2026 – Villa Mussolini è di proprietà del Comune di Riccione. Una raccolta di contenuti Villa Mussolini fa ancora discutere: Data al Comune e il Comune ci fa la fiera del KebabA fronte di quali profonde analisi culturali si respinge un progetto museale di ampio orizzonte per promuovere la fiera del kebab?. Così David2, la società che è stata in lizza per l'assegnazione di ... altarimini.it Villa Mussolini. La David2 rilancia di 500mila euro per un vero spazio culturaleA fronte di una proposta culturale importante, a Villa Mussolini si preferisce valorizzare lo street food. Lo afferma la David2, società che ha formulato un'offerta per l'acquisto di Villa Mussolini a ... newsrimini.it