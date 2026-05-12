Giovane pianista casertano premiato all’Ischia International Piano Competition

Un giovane pianista di Caserta ha ricevuto un premio all’Ischia International Piano Competition. Il riconoscimento valorizza il talento e la dedizione dimostrati durante l’evento. La vittoria porta il nome del musicista fuori dai confini locali, rafforzando la sua presenza nel panorama musicale. La premiazione si aggiunge ai successi ottenuti dalla giovane promessa nel corso della sua carriera.

Un riconoscimento prestigioso che porta ancora una volta il nome di Mondragone oltre i confini cittadini grazie al talento e alla passione di un giovane musicista cresciuto tra studio, sacrifici e amore per la musica.A conquistare l’attenzione del panorama musicale è stato Giovanni Gallo, giovane.🔗 Leggi su Casertanews.it

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