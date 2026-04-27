International Jazz Day a Taormina | protagonista la pianista siciliana Gilda Buttà

Taormina si prepara a ospitare l’International Jazz Day 2026, un evento globale dedicato alla musica jazz. La pianista siciliana Gilda Buttà sarà tra i protagonisti della giornata, che prevede spettacoli e iniziative culturali rivolte a valorizzare il territorio e promuovere l’arte musicale. La manifestazione coinvolge diverse location della città e attira appassionati da varie parti, creando un momento di condivisione e festa.

Taormina è pronta a celebrare l’International Jazz Day 2026, l’appuntamento internazionale dedicato alla musica jazz promosso in tutto il mondo, con una giornata che unisce cultura, spettacolo e valorizzazione del territorio.L’iniziativa, in programma il 30 aprile, è sostenuta dalla Fondazione.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate International jazz day: il Piacenza jazz club protagonista del festival diffuso che celebra il jazz nel mondoIl 30 aprile si celebra in tutto il mondo l’International Jazz Day, la giornata istituita dall’Unesco per riconoscere il jazz come patrimonio... International Max-Jazz Day: Il Jazz da Kansans City a RomaAnche quest'anno l'Associazione MUJIC parteciperà all'iniziativa mondiale “International Jazz Day” con un evento dedicato: in un posto incantevole,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: UNESCO International Jazz Day 2026; MuSa Jazz Meets Concert – International Jazz Day; Umbria Jazz e Conservatorio Morlacchi celebrano l'International Jazz day; International Max-Jazz Day: Il Jazz da Kansans City a Roma. International Jazz Day, in Piazza Mascheroni evento speciale con Eleonora Strino TrioDopo le giornate di marzo, coronate da grande successo di pubblico e stampa, e in attesa dei due concerti estivi al Lazzaretto, con Fatoumata Diawara il 2 luglio e Dee Dee Bridgewater il 18 luglio, Be ... bergamonews.it International Jazz Day, a Roma sul palco giovani e ospiti specialiI giovani e le giovani saranno i protagonisti il 30 aprile dell' International Jazz Day Roma 2026, la festa organizzata al Parco della Musica in occasione della giornata che l' Unesco ha dedicato al J ... ansa.it Combo Jazz + CAM Orchestra | International Jazz Day - facebook.com facebook Il 30 aprile torna l’International Jazz Day a Roma! Giovani talenti e ospiti speciali della scena jazz si esibiranno con la Jazz Campus Orchestra. Info ow.ly/Ztic50YOVSQ x.com