Giovane aizza il cane contro un volantino dei candidati Pd | Meritate di finire sbranati vivi Polemica a Venezia

Un giovane ha rivolto insulti e minacce contro i sostenitori del Partito Democratico, a Venezia, dopo aver aggredito un volontario che distribuiva volantini elettorali. In un video, si sente il ragazzo dire che le moschee non dovrebbero essere costruite in città e che i sostenitori del partito meritano di essere sbranati vivi. La scena ha suscitato reazioni di condanna e polemiche sulla gestione degli episodi di violenza.

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