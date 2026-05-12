Giovane aizza il cane contro un volantino dei candidati Pd | Meritate di finire sbranati vivi Polemica a Venezia
Un giovane ha rivolto insulti e minacce contro i sostenitori del Partito Democratico, a Venezia, dopo aver aggredito un volontario che distribuiva volantini elettorali. In un video, si sente il ragazzo dire che le moschee non dovrebbero essere costruite in città e che i sostenitori del partito meritano di essere sbranati vivi. La scena ha suscitato reazioni di condanna e polemiche sulla gestione degli episodi di violenza.
“Le moschee a Venezia potete metterle a casa vostra, cari signorini di sinistra. Bravo, questa è la fine che meritate, sbranati vivi “. È polemica per un video pubblicato su Facebook da un giovane veneziano. Nella clip il ragazzo, che non si vede mai in volto, aizza il suo cane, contro un volantino elettorale dei candidati Pd alle comunali, Margherita Fonte e Mattia Costantini. Secondo il coordinatore della campagna per Martella Sindaco, Matteo Bellomo, si tratta di una “ minaccia politica e personale esplicita, violenta, allucinante”. “Alla nostra piena solidarietà verso Margherita e Mattia – afferma – si accompagna una denuncia politica molto netta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie correlate
Venezia, aizza il cane contro il Pd: sbranato il volantino, video-choc e polemicaScoppia la polemica a Venezia per un video pubblicato su Facebook da un giovane veneziano, in cui incita il suo cane contro un volantino elettorale...
Leggi anche: Il David usato da Vannacci: un caso che può finire dal giudice. Ma spunta anche un volantino Pd