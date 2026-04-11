Il David usato da Vannacci | un caso che può finire dal giudice Ma spunta anche un volantino Pd

A Firenze, il caso del David di Michelangelo, utilizzato come logo da un movimento politico, ha suscitato una denuncia da parte dei Democratici. La questione riguarda l’uso dell’opera d’arte, considerata patrimonio culturale, e potrebbe coinvolgere un procedimento giudiziario. Contestualmente, è stato diffuso un volantino firmato dal Partito Democratico, che critica l’uso del capolavoro. La situazione si sta sviluppando e si attende una decisione delle autorità giudiziarie.

Firenze, 11 aprile 2026 – Giù le mani dal David. Dopo la denuncia dei democratici, il caso del capolavoro di Michelangelo ’appiccicato’ al logo di Futuro Nazionale potrebbe finire davanti al giudice. Del resto la nota diffusa dalla Galleria dell’Accademia è stata eloquente: «L’Istituto si è già attivato per la tutela dei beni culturali, compresa la loro immagine, che ha in consegna». Un’eventuale azione legale però dipenderà dalla volontà del ministero della Cultura che attraverso l’avvocatura dello stato potrebbe contestare a Vannacci l’uso dell’immagine del David. Intanto però ieri è tornato a circolare un volantino del 2023 dove il Pd pubblicizzava sul proprio sito il Toscana Pride. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il David usato da Vannacci: un caso che può finire dal giudice. Ma spunta anche un volantino Pd Leggi anche: Giustizia, il caso al Galvani. Sul registro elettronico spunta volantino per il No Napoli, Ugolini: «Caso Lukaku delicato, può finire anche con la rescissione»Napoli, Ugolini: «Caso Lukaku delicato, può finire anche con la rescissione»"> Il caso Lukaku continua a scuotere il Napoli e apre scenari sempre più... Temi più discussi: Il David usato da Vannacci. I dem: Atto irrispettoso. La Galleria: Non autorizzato; Vannacci ha usato il David come simbolo del suo partito, senza autorizzazione; Il David di Michelangelo usato per propaganda? Scoppia il caso Vannacci, interviene la Galleria dell’Accademia: Nessuna autorizzazione; CENTRO STUDI RINASCIMENTO NAZIONALE * POLEMICHE SU DAVID USATO DA FUTURO NAZIONALE: SFORZINI, FUTURISMO - FIUME, MICHELANGELO È SOTTO TUTELA O SOTTO SEQUESTRO IDEOLOGICO?. Il David usato da Vannacci: un caso che può finire dal giudice. Ma spunta anche un volantino PDLa vicenda del simbolo inserito in alcuni manifesti dalla formazione politica dell’ex generale. La Galleria dell’Accademia: L’Istituto si è già attivato per la tutela dei beni culturali, compresa la ... msn.com Il David usato da Vannacci. I dem: Atto irrispettoso. La Galleria: Non autorizzatoL’immagine del capolavoro su una vela senza il via libera dell’Accademia. La sindaca: Non è un logo né strumento di propaganda: è patrimonio di tutti. Il generale: Volevo solo esaltare la sfida ai ... lanazione.it Scontro politico a Firenze sull'utilizzo dell'immagine del David di Michelangelo sui manifesti di Futuro Nazionale. Il Pd accusa Vannacci di aver usato il celebre capolavoro senza autorizzazione per fini politici, presentando un’istanza al Ministero della Cultura. I - facebook.com facebook Vannacci e il caso David, l’opera di Michelangelo usata per pubblicizzare la sede di Futuro Nazionale a Firenze: ma non aveva chiesto l’autorizzazione alla Galleria dell’Accademia x.com