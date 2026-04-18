Sparatoria nella notte a Covo nella Bergamasca due morti | aggressori in fuga

Nella notte a Covo, nella provincia di Bergamo, si è verificata una sparatoria che ha causato la morte di due uomini. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e stanno cercando di identificare e rintracciare gli aggressori, attualmente in fuga. La dinamica dell'episodio è ancora in fase di accertamento e non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Si è verificata una sparatoria a Covo (Bergamo) nella quale hanno perso la vita due uomini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per rintracciare i responsabili, ora in fuga.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sparatoria nella notte a Covo: uccisi due uominiCovo (Bergamo), 18 aprile 2026 – Sangue nella notte a Covo, in provincia di Bergamo. Violenza nella notte. Accoltellato dal branco nella ’zona rossa’. Caccia agli aggressoriLe grida disperate nel cuore della notte e poi, subito dopo, la chiamata ai soccorsi e le luci delle ambulanze e delle volanti. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sparatoria nella notte a Covo, due uomini uccisi; Sparatoria nella notte a Covo, due morti: si tratterebbe di persone uscite da un luogo di culto; Sparatoria di notte a Napoli, raffica di colpi di pistola tra i passanti; Spari nella notte al Libertà: ragazzo gambizzato da sicari in moto. Sparatoria nella notte a Covo, due uomini uccisi a colpi di pistola fuori da un luogo di preghieraUn’auto si sarebbe avvicinata al capannone esplodendo diversi colpi. Le vittime, entrambe di nazionalità indiana, colpite all’esterno dello stabile: dinamica e movente ancora da chiarire. ecodibergamo.it Sparatoria nella notte a Covo: uccisi due uominiL’allarme intorno a mezzanotte nella Bergamasca in via Campo Rampino. Sul posto i carabinieri. Le due vittime sono state raggiunte da molteplici colpi di arma da fuoco non lontano da un luogo di culto ... ilgiorno.it Sparatoria con tentato omicidio a Trento, trovata la pistola nascosta nel parco. Recuperato dai carabinieri un revolver con cinque colpi ancora inseriti, decisiva la collaborazione degli indagati. L’arma era occultata in un pozzetto tra terra e foglie. facebook Zola Predosa, colpito alle gambe dopo la sparatoria in strada: 39enne indagato per tentato omicidio volontario x.com