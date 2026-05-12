Giovanardi | la musica è atto politico | C’è un grande abuso del linguaggio Il mio è un disco etico e poetico

Un cantante ha dichiarato che la musica rappresenta un atto politico, criticando l’uso eccessivo di determinati linguaggi. Ha spiegato che il suo nuovo disco è pensato come un’opera etica e poetica, e non solo come una raccolta di canzoni. L’album sarà presentato in un evento previsto per domani sera alle 21, in cui il artista ha anticipato che si concentrerà sulla scelta accurata delle parole.

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Più che un album, un atto politico. In un momento come questo, infatti, quel “E poi scegliere con cura le parole” che Mauro Ermanno Giovanardi presenta domani sera (alle 21.30) da Germi - conversando prima col padrone di casa Manuel Agnelli e poi eseguendo alcuni brani - per il suo desiderio di far convivere sperimentazione, melodia e poesia, sembra quasi una scelta di campo. "In giro c’è un così grande abuso delle parole, spesso maltrattate, forzate, travisate, che pubblicare un disco così mi sembra un gesto etico prima ancora che poetico", ammette l’ideologo dei La Crus, atteso il 4 luglio pure nella cornice cinquecentesca del Castello di Padernello a Borgo San Giacomo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giovanardi: la musica è atto politico: "C’è un grande abuso del linguaggio. Il mio è un disco etico e poetico" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Un atteggiamento poetico e politico nei confronti del futuroPrimi di agosto, le due del pomeriggio: l’automobile segna una temperatura di 40 gradi e se Dio vuole non dispone di strumentazioni atte a rilevare... Leggi anche: IA e linguaggio: il dibattito etico a Bologna il 20 marzo Argomenti più discussi: Giovanardi: la musica è atto politico: C’è un grande abuso del linguaggio. Il mio è un disco etico e poetico; All'Ippodromo Ghirlandina torna il Gran Premio Tito Giovanardi, tra corse e solidarietà; Su La Testa! Si scaldano i motori allo Zoo di Albenga per la 18° edizione del festival; Il Gran Premio Tito Giovanardi torna all’Ippodromo Ghirlandina: tra i campioni del trotto batte un cuore solidale appuntamento Domenica 10 maggio. #AlmanaccoRock #MauroErmannoGiovanardi #MusicaItaliana by @boomerhill1968 il 3 maggio del 1962 nasce Mauro Ermanno Giovanardi, cantante e bassista chenel 1994 fonda i De La Crus salvo poi intraprendere una carriera da solista x.com Ho visto un uomo morire quella sera reddit Giovanardi: la musica è atto politico: C’è un grande abuso del linguaggio. Il mio è un disco etico e poeticoL’ideologo dei La Crus presenta l’album E poi scegliere con cura le parole con Manuel Agnelli L’unico modo per sconfiggere la morte è lasciare un segno del passaggio. E come artisti dobbiamo farlo ... ilgiorno.it