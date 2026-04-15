All'inizio di agosto, alle due del pomeriggio, le temperature raggiungono i 40 gradi e l'automobile non è dotata di strumenti per misurare l'umidità, che si percepisce come molto alta. La scena si svolge in un momento di caldo intenso, senza altre indicazioni o dettagli sui soggetti coinvolti, creando un quadro di quotidianità sotto il sole estivo.

Primi di agosto, le due del pomeriggio: l’automobile segna una temperatura di 40 gradi e se Dio vuole non dispone di strumentazioni atte a rilevare anche il tasso di umidità, che a pelle risulta insopportabile. Nulla però può impedire a me e Leo, giovane amico inglese, di andare in paese a comprare la dose quotidiana di gelato a Le Logge, il migliore fornitore di Orbetello: Trittico di Bronte, Dolce veleno, Sole del Sud, nomi fantasiosi che corrispondono immancabilmente a gusti eccellenti. Nulla ce lo può impedire perché abbiamo concordato da tempo che l’ora migliore è questa, visto che di sicuro lungo il tragitto non incontreremo nessuno. Ma proprio nessuno: alle due del pomeriggio sono tutti in spiaggia o acquattati all’ombra in cerca di frescura.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Un atteggiamento poetico e politico nei confronti del futuro

Diretto e ruvido nei confronti ma lo scontro restava politico: "Era un abile comunicatore"Il ricordo affiora con il tono di chi ha attraversato stagioni politiche molto diverse, quando la passione nasce tra i banchi di scuola e cresce...

Taranto: condotta discriminatoria nei confronti di una dipendente, sentenza nei confronti dell’Asl Primo gradoDi seguito il comunicato: Una sentenza destinata a far discutere nel panorama del pubblico impiego arriva dalla sezione Lavoro del Tribunale di...