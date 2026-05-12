Giotto e San Francesco la mostra che rappresenta la rivoluzione artistica del ‘300
In occasione degli otto secoli dalla morte di San Francesco, una mostra si tiene a Perugia per celebrare il Santo di Assisi. L’esposizione presenta opere di artisti del XIII e XIV secolo, tra cui Giotto, Simone Martini e Pietro Lorenzetti. Sono esposte dipinti e testimonianze dell’arte post medievale, con l’obiettivo di raccontare l’evoluzione artistica di quel periodo. La rassegna si svolge in un luogo storico della città e si concentra su temi religiosi e artistici.
In occasione degli otto secoli dalla morte di San Francesco, l’Umbria, e più specificamente Perugia, rende omaggio al Santo di Assisi con una mostra di arte post medievale nella quale, attraverso l’opera di Giotto e dei suoi contemporanei (più che altro Simone Martini e Pietro Lorenzetti) rende.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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