Dal 14 marzo al 14 giugno 2026, la Galleria Nazionale dell’Umbria presenta una mostra dedicata a Giotto e a san Francesco, due figure fondamentali del Trecento che hanno segnato profondamente l’arte e la spiritualità della regione. L’esposizione riunisce opere e documenti che illustrano il rapporto tra il pittore e il santo, offrendo uno sguardo sulla rivoluzione culturale che ha trasformato l’Umbria in quel periodo.

L’Umbria sta vivendo un evento straordinario che fonde arte, storia e spiritualità: dal 14 marzo al 14 giugno 2026, la Galleria Nazionale dell’Umbria ospita la mostra “Giotto e san Francesco. Una rivoluzione nell’Umbria del Trecento”, curata da Veruska Picchiarelli ed Emanuele Zappasodi. Un’esposizione che non è solo un viaggio nella pittura medievale, ma un’immersione nella trasformazione radicale che segnò la cultura europea tra Duecento e Trecento, con protagonista il genio di Giotto di Bondone e il carisma universale di san Francesco d’Assisi. La rassegna celebra l’ ottavo centenario della morte di san Francesco, il patrono d’Italia, la cui figura continua a incarnare valori universali di carità, povertà e rispetto per la natura. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Giotto e san Francesco: l’Umbria del Trecento celebra una rivoluzione culturale senza tempo

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