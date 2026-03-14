A Perugia si apre una grande mostra che porta i visitatori in un viaggio tra le meraviglie artistiche di sessanta capolavori. Tra opere di Giotto e raffigurazioni di San Francesco, l'esposizione presenta un insieme di pezzi caratterizzati da oro, colori vivaci e dettagli che catturano l'occhio. La mostra si concentra sulla rivoluzione artistica di queste figure e sul loro impatto nel tempo.

Perugia Sessanta capolavori - in un trionfo di oro, colore, bellezza travolgente e spiritualità fortissima - per raccontare quel momento epocale, sul finire del Duecento, che segna la nascita dell’arte moderna grazie all’incontro tra il carisma di San Francesco e il genio di Giotto nel fervore creativo e decorativo del grande cantiere della Basilica di Assisi. Eccola, la mostra delle meraviglie “Giotto e San Francesco. Una rivoluzione nell’Umbria del Trecento“ curata da Veruska Picchiarelli ed Emanuele Zappasodi: ieri è stata finalmente inaugurata e da oggi al 14 giugno si può visitare alla Galleria Nazionale dell’Umbria. "Abbiamo migliaia... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grande mostra a Perugia. Viaggio nelle meraviglie. Ecco la rivoluzione di Giotto e San Francesco

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