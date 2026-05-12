Giornata mondiale della fibromialgia | la Torre civica illuminata di lilla per sensibilizzare su una condizione ad alto impatto clinico e sociale
Il 12 maggio si celebra la giornata mondiale della fibromialgia. Per l’occasione, la Torre civica è stata illuminata di lilla per richiamare l’attenzione su questa condizione. La fibromialgia è una malattia riconosciuta dalla comunità scientifica, che provoca dolore diffuso, stanchezza costante, problemi di sonno e una riduzione della qualità della vita. La giornata serve a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa patologia.
Ricorre il 12 maggio la giornata mondiale della fibromialgia, una patologia reale e riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale, caratterizzata da dolore cronico diffuso, affaticamento persistente, disturbi del sonno e significativa riduzione della qualità della vita.Per questa.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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