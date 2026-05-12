Il 12 maggio si celebra la Giornata mondiale della fibromialgia, ma in Italia le persone affette dalla malattia continuano a non avere tutele ufficiali. Nonostante l'occasione, le difficoltà legate al riconoscimento ufficiale e alle misure di tutela rimangono invariate, lasciando molte persone senza supporto concreto. La malattia interessa oltre due milioni di cittadini italiani, ma le azioni legislative e le risposte istituzionali non hanno portato a miglioramenti evidenti.

È di nuovo il 12 maggio, data scelta per celebrare la Giornata mondiale della fibromialgia, ma per gli oltre due milioni di persone in Italia che soffrono di questa malattia non è ancora cambiato nulla sul piano concreto. Il riconoscimento nazionale è atteso da anni ma finora, nonostante i proclami, nella pratica non si è mosso granché. Sebbene questa malattia invalidante sia stata inserita nei nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea) – seppur solo per le forme molto severe -, il Dpcm di aggiornamento non ha ancora concluso il suo iter. Manca il passaggio essenziale per consentire il reale accesso alle cure. Senza l’approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, non si può procedere alla successiva implementazione operativa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giornata mondiale della fibromialgia, in Italia il riconoscimento resta solo sulla carta: “Non abbiamo tutele”

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