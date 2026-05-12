Giornata fibromialgia la denuncia dello scrittore Fabio Maria Salvatore | Ogni mese 500 euro per stare in piedi senza tutele

Oggi si celebra la giornata dedicata alla fibromialgia, una condizione che colpisce molte persone ma che spesso resta invisibile. Uno scrittore ha denunciato di spendere circa 500 euro ogni mese per poter affrontare la giornata, senza avere tutele o sostegni specifici. La malattia non si manifesta con segni evidenti né si evidenzia tramite esami di laboratorio, rendendo difficile il riconoscimento e il supporto per chi ne soffre.

(Adnkronos) – "La fibromialgia non si vede. Non lascia segni sul viso, non appare nelle analisi del sangue. Eppure brucia. Dentro. Ogni giorno, ogni notte, ogni mattina in cui ti alzi e fai finta che vada bene. In Italia ne soffrono oltre 2 milioni di persone. Sole con il loro dolore. Sole con le loro. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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