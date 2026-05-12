Giornata mondiale della fibromialgia | il palazzo della Regione Puglia si illumina di viola In serata

La facciata del palazzo della Regione Puglia si illumina di viola questa sera in occasione della Giornata mondiale della fibromialgia. La scelta di colorare l'edificio pubblico fa parte di una iniziativa per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione e le difficoltà delle persone che ne sono affette. La manifestazione si svolge in diverse città e coinvolge enti pubblici e associazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Questa sera, 12 maggio, la facciata della sede della Presidenza della Regione Puglia, sul Lungomare Nazario Sauro 33 a Bari, si illumina di viola in occasione della Giornata mondiale della Fibromialgia, dedicata alla sensibilizzazione su una patologia complessa e spesso invisibile. Con l’illuminazione simbolica del palazzo della Presidenza, la Regione Puglia rinnova il proprio impegno nel promuovere attenzione, consapevolezza e vicinanza alle persone che convivono quotidianamente con la fibromialgia e alle loro famiglie. Un gesto simbolico che unisce istituzioni e comunità nel segno della sensibilizzazione e del riconoscimento dei diritti e dei bisogni di chi affronta questa malattia.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Giornata mondiale della fibromialgia: il palazzo della Regione Puglia si illumina di viola In serata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giornata mondiale della fibromialgia, Palazzo dell’Emiciclo si illumina di violaIl consiglio regionale dell’Abruzzo aderisce alla Giornata Mondiale della Fibromialgia, che si celebra il 12 maggio di ogni anno, dal 1992,... Giornata Mondiale della Fibromialgia, Montecitorio si illumina di violaROMA – La Camera dei Deputati aderisce all’iniziativa della Giornata Mondiale della Fibromialgia, prevista per martedì 12 maggio 2026. Argomenti più discussi: GIORNATA MONDIALE DELLA FIBROMIALGIA, CECILIA PELLEGRINI: NON SARA' SOLO UNA LUCE; Giornata Mondiale Fibromialgia: Assoutenti presenta a Napoli le proposte per l’invalidità civile; Giornata Mondiale della Fibromialgia a Pescara: fondamentali diagnosi corretta e presa in carico multidisciplinare; TRAC – Centro di Residenza pugliese: bando per 8 residenze artistiche dedicate ad artiste e artisti pugliesi. Regione Puglia, Palazzo della Presidenza illuminato di viola per la Giornata mondiale della fibromialgia x.com 12–24 Maggio 2026. Eventi nazionali in occasione della Giornata Mondiale della FibromialgiaDal Piemonte alla Sicilia, sono una cinquantina gli eventi messi in campo da CFU-Italia (Comitato Fibromialgici Uniti) su tutto lo stivale nell’ambito della Giornata Mondiale della Fibromialgia, che r ... osservatoriomalattierare.it