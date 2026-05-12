Giornata internazionale dell' infermiere l' Umbria celebra il valore della professione

In occasione della Giornata internazionale dell'infermiere, la regione Umbria ha organizzato iniziative per ricordare il ruolo fondamentale degli operatori sanitari. La celebrazione si svolge in un momento in cui la professione infermieristica è al centro dell'attenzione pubblica e istituzionale, evidenziando l'importanza del loro contributo nelle strutture sanitarie e nelle comunità locali. L’evento mira a ricordare il lavoro quotidiano di chi si prende cura dei pazienti.

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