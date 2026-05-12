Giornata internazionale dell' infermiere l' Umbria celebra il valore della professione
In occasione della Giornata internazionale dell'infermiere, la regione Umbria ha organizzato iniziative per ricordare il ruolo fondamentale degli operatori sanitari. La celebrazione si svolge in un momento in cui la professione infermieristica è al centro dell'attenzione pubblica e istituzionale, evidenziando l'importanza del loro contributo nelle strutture sanitarie e nelle comunità locali. L’evento mira a ricordare il lavoro quotidiano di chi si prende cura dei pazienti.
La Regione Umbria celebra la professione infermieristica nella Giornata internazionale dell'infermiere. Una ricorrenza che la Direzione Salute e welfare della Regione Umbria celebra non solo come atto formale, ma come riconoscimento di una professione che rappresenta il volto umano e la spina.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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