Giornata Mondiale contro il Parkinson | Echo Roots – Generazioni a confronto la danza al Museo Eremitani

In occasione della Giornata Mondiale contro il Parkinson, presso il Museo Eremitani si è svolto l’evento intitolato “Echo Roots – Generazioni a confronto”. L’iniziativa ha visto due gruppi di persone con esperienze diverse condividere una coreografia, trasformando le emozioni e l’arte in un momento di confronto tra generazioni. La danza ha rappresentato un linguaggio comune che ha unito i partecipanti attraverso il movimento e l’espressione corporea.

L’incontro tra generazioni, diventa una danza. Una danza che si muove tra emozioni e arte, che si nutre di energie diverse, dell’esperienza, della forza, della reazione al dolore, della spontaneità di due gruppi molto diversi che si incontrano e, attraverso il movimento, costruiscono un dialogo a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it “Il culto delle acque termali dall'Etruria ai Colli Euganei”, la conferenza al Museo EremitaniServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Martedì 31 marzo, ore 17, al Museo Eremitani di Padova (Sala del... Leggi anche: Escher a Padova: al Museo Eremitani il viaggio immersivo nei mondi impossibili Temi più discussi: 7 aprile 2026, Giornata mondiale della salute; Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo; Giornata Mondiale della Salute 2026: perché la salute è una sola; Giornata mondiale della salute, il tema e gli obiettivi di quest'anno. Giornata mondiale della salute, il tema e gli obiettivi di quest'annoIl 7 aprile si celebra la Giornata Internazionale della Salute, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità. La ricorrenza nasce nel 1948, anno della prima Assemblea dell’Oms, che ha istituito ... tg24.sky.it Giornata mondiale della salute 2026: il tema Insieme per la salute e perché la scienza ci riguarda tutteGiornata mondiale della salute 2026: tema Insieme per la salute, eventi e obiettivi. Perché la scienza è fondamentale oggi ... iodonna.it L'8 aprile è la nuova Giornata Mondiale della Punizione Perfetta Dalla magia di Rice (che un anno fa fece addirittura doppietta), a quella di Julian Alvarez che sta decidendo Barcellona-Atletico #FantaChampions x.com In occasione della Giornata Mondiale della Salute, ricordiamo quanto le scelte quotidiane possano incidere sul nostro benessere. Seguire un’alimentazione equilibrata è uno dei primi strumenti di prevenzione, anche in ambito oncologico. Partire dal “piatto - facebook.com facebook