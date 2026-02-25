L’entusiasmo dei giovani l’esperienza dei più maturi | agricoltori a confronto a tavola

Erano circa una cinquantina i partecipanti al pranzo benefico organizzato sabato 21 febbraio all’agriturismo La Rondanina di Alseno dai giovani di Confagricoltura Anga di Piacenza insieme ai Pensionati di Anpa, i senior di Confagricoltura. “Un pranzo, due generazioni – Radici e futuro”: questo il nome dell’iniziativa che ha anche lo scopo benefico di raccogliere fondi per un progetto locale e che nell’immediato ha avuto un obiettivo non meno importante: unire e mettere a dialogo le generazioni che operano in agricoltura attraverso iniziative congiunte. È stato dunque un momento che ha unito finalità solidale e confronto associativo. Per Confagricoltura Piacenza erano presenti il direttore Raffaello Rossi, insieme a diversi funzionari e collaboratori dell’associazione, a testimonianza della vicinanza dell’organizzazione alle proprie articolazioni interne e alle iniziative promosse sul territorio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Milan, Simone ricorda: “Supercoppa in USA? Mi colpì l’entusiasmo dei tifosi. Fu una grande esperienza..”Marco Simone rivive l’emozione della Supercoppa italiana giocata negli Stati Uniti, un’esperienza che lo ha colpito profondamente.

Nominata la Consulta dei giovani: "Porteranno entusiasmo e nuova visione"Il Comune di Siena ha ufficialmente nominato i membri della Consulta dei giovani, un organismo previsto dal nuovo statuto comunale.

Temi più discussi: GO – Generazione in Orbita accende l’entusiasmo, i giovani tornano a immaginare il proprio futuro qui; Assigeco, il derby piacentino è soltanto rossoblu; Napoli Cantiere di Pace: partito il Giro d’Italia per la Pace; ALL'IC L. VAN BEETHOVEN SI PROGRAMMA IL LINGUAGGIO DEL FUTURO TRA DISEGNO E CODICE.

L’incontro fra generazioni nel pranzo benefico di Anpa e Anga di ConfagricolturaUn pranzo, due generazioni – Radici e futuro: ANPA e ANGA Piacenza insieme Pranzo benefico dei giovani e pensionati di Confagricoltura Piacenza – Erano ... piacenzasera.it

INAUGURAZIONE Trinitapoli celebra l’arte dei giovani: inaugurate le Panchine dell’Amore – Panchine ArtisticheL’Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per la partecipazione e l’entusiasmo registrati durante l’evento. statoquotidiano.it

CAPRIE, LA CONSULTA DEI GIOVANI VISITA IL BUTEGHIN CAPRIE – Mercoledì 18 febbraio 2026 la Consulta dei Giovani di Caprie è passata a trovare i titolari del Buteghin di Caprie. Sono ragazzi pieni di idee, entusiasmo e voglia di fare, che stanno proget - facebook.com facebook