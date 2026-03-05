Stagisti al posto dei lavoratori la denuncia | Pagati 500 euro al mese almeno 150 casi

A Siena, più di 150 persone sono state impiegate come stagisti nel settore del commercio, ricevendo circa 500 euro al mese. La denuncia riguarda il fatto che alcuni di questi stagisti svolgono mansioni che normalmente spetterebbero a lavoratori dipendenti, sollevando preoccupazioni sui loro diritti e sulle condizioni di impiego. La vicenda si concentra sull’utilizzo di stagisti al posto di lavoratori qualificati.

Siena, 5 marzo 2026 – Oltre 150 lavoratori potrebbero essere impiegati come stagisti nel commercio e nella grande distribuzione della provincia di Siena: è la stima fatta da Filcams Cgil dopo la rapina al Penny Market di Montarioso del 17 febbraio, quando un uomo armato (ma la pistola poi è risultata finta) ha fatto irruzione mentre alla cassa era presente una tirocinante. L’episodio ha quindi riacceso i riflettori sul fenomeno dell’impiego improprio degli stagisti e ha portato all’apertura di un tavolo con l’azienda. Fabio Giomi vince la causa e torna al lavoro: licenziato col test del carrello, il giudice gli dà ragione La Filcams Cgil:... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Canale 3. . Una rapina avvenuta nei giorni scorsi al supermercato Penny di Montarioso riaccende l’attenzione sul tema degli stagisti nel commercio. La Filcams Cgil di Siena denuncia l’utilizzo improprio dei tirocini, parlando di circa 150 stagisti presenti nel set facebook