Fabio Maria Salvatore ha affrontato diverse sfide nella sua vita, tra cui un tumore, la perdita del padre e una diagnosi di fibromialgia. In passato, si concentrava sulla performance, ma ora ha scelto un percorso diverso. La poesia e la fede sono diventate elementi centrali nel suo quotidiano, con lui che si rivolge a Gesù come a un amico e condivide un rapporto autentico e quotidiano.

Negli anni successivi il dolore non smette di accompagnarlo: la recidiva del tumore, la morte del padre in un omicidio stradale, la depressione. Tra il 2015 e il 2016 arriva anche la fibromialgia, una patologia riconosciuta, ma ancora senza protocolli univoci di cura, che provoca dolori cronici diffusi, immobilità improvvise, crampi, nevralgie. Una malattia invisibile, che non lascia segni evidenti, ma condiziona profondamente la quotidianità. Per lungo tempo Fabio si sente non creduto, frainteso, trattato come un caso psicosomatico. Solo al Policlinico Gemelli di Roma trova un’équipe capace di ascoltarlo e accompagnarlo in un percorso di cura personalizzato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Fabio Maria Salvatore e la vita tra il tumore e la fibromialgia: «La poesia mi ha salvato. E la fede è un rapporto vero, quotidiano. Gesù per me è un amico, ci parlo senza filtri. Mi sento un uomo coi sandali al cuore»

Presentazione del libro CENERE ZERO di Fabio Maria SalvatoreCHE SMETTA IL SILENZIO SUL DOLORE INVISIBILE suona come un claim, per la presentazione del libro Cenere Zero di Fabio Maria Salvatore, pubblicato da Love&Co. che si è tenuta a Roma ed è stata ... affaritaliani.it

