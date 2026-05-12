Giornata dell' infermiere l' affondo del Nursind | Organici insufficienti e professionisti in fuga all' estero

In occasione della giornata dell'infermiere, il sindacato Nursind ha denunciato che gli organici sono insufficienti e che molti professionisti lasciano il servizio pubblico, scegliendo di trasferirsi all’estero o nel settore privato. La situazione riguarda anche i giovani, che sembrano meno attratti da una professione considerata cruciale ma che, secondo le segnalazioni, si trova a essere sempre più svilita. Nonostante gli annunci di rilancio della sanità territoriale, la realtà appare diversa.

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