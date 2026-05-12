Giornata dell' infermiere l' affondo del Nursind | Organici insufficienti e professionisti in fuga all' estero
In occasione della giornata dell'infermiere, il sindacato Nursind ha denunciato che gli organici sono insufficienti e che molti professionisti lasciano il servizio pubblico, scegliendo di trasferirsi all’estero o nel settore privato. La situazione riguarda anche i giovani, che sembrano meno attratti da una professione considerata cruciale ma che, secondo le segnalazioni, si trova a essere sempre più svilita. Nonostante gli annunci di rilancio della sanità territoriale, la realtà appare diversa.
ANCONA – Dovevano essere gli anni del rilancio della sanità territoriale, ma sempre più spesso gli infermieri si licenziano, professionisti che scelgono l’estero oppure il privato, giovani sempre meno attratti da una professione fondamentale ma sempre più svilita. A lanciare l’allarme è Leonardo.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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