Moscati il NurSind denuncia | Parcheggi insufficienti e direzione assente

Il NurSind segnala problemi all’ospedale San Giuseppe Moscati, dove i parcheggi sono considerati insufficienti. Sono stati registrati episodi di sosta selvaggia, danneggiamenti e furti ai danni di veicoli lasciati nelle aree di sosta. Il personale sanitario si trova in difficoltà a causa della carenza di posti auto e della mancanza di una direzione che gestisca la situazione. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni tra i dipendenti.

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Tempo di lettura: 3 minuti All’ospedale Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati esplode il caos parcheggi: posti auto insufficienti, sosta selvaggia, danneggiamenti e furti stanno esasperando il personale sanitario. A denunciare la situazione è il NurSind, che parla di “ gravi criticità ” ignorate dalla Direzione Strategica. Infermieri e operatori, soprattutto nei cambi turno, sarebbero costretti a lunghe ricerche di parcheggio con il rischio di ritardi in servizio. Segnalati anche episodi di auto bloccate da vetture in sosta irregolare, pass contraffatti e furti di componenti delle carrozzerie: venerdì scorso a un infermiere è stato rubato il paraurti della sua Smart.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Moscati, il NurSind denuncia: “Parcheggi insufficienti e direzione assente” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caos parcheggi e insicurezza al Moscati, la denuncia del NurSind: "Dipendenti esasperati"Auto in trappola, furti e soste selvagge: il personale sanitario dell'azienda ospedaliera affronta ogni giorno una situazione insostenibile. Rissa violenta al Moscati di Avellino, NurSind: "Evitato il peggio grazie al personale sanitario"Una violenta rissa è scoppiata nella notte scorsa all'interno del pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, nel reparto di... Si parla di: Caos parcheggi e insicurezza al Moscati, la denuncia del NurSind: Dipendenti esasperati; Moscati, il NurSind denuncia: Parcheggi insufficienti e direzione assente.