Giornata dell’infermiere | La sanità è cambiata | investite sul personale

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, la Cisl Funzione Pubblica dell’Emilia Centrale ha espresso un ringraziamento sentito agli operatori sanitari, sottolineando la necessità di investimenti nel personale. L’organizzazione ha anche indirizzato un appello alle autorità decisionali, chiedendo di prestare maggiore attenzione alle risorse dedicate alla sanità. La giornata è stata celebrata con un messaggio di riconoscimento e di richiesta di miglioramenti nel settore.

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Prima di tutto un ringraziamento, accorato e sincero. E poi un invito molto chiaro a chi decide. Con questo doppio obiettivo, la Cisl Funzione Pubblica dell’Emilia Centrale intende celebrare l’odierna Giornata Internazionale dell’Infermiere. Essa, ad avviso del segretario di categoria, Gennaro Ferrara "non può essere solo una ricorrenza da celebrare con qualche frase di circostanza" ma, prima di tutto "un’occasione per dire grazie alle infermiere e agli infermieri che ogni giorno tengono in piedi pezzi fondamentali della sanità pubblica, privata e accreditata. Lo dico da infermiere di formazione, prima ancora che da segretario generale, che...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giornata dell’infermiere: "La sanità è cambiata: investite sul personale" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles Notizie correlate L’Opi Arezzo celebra la Giornata Internazionale dell’InfermiereArezzo, 6 maggio 2026 – L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Arezzo celebra la Giornata Internazionale della Professione... OPI Parma: teatro e diritti civili per la Giornata dell’Infermiere? Domande chiave Come può un infermiere intercettare segnali di violenza di genere? Perché l'OPI ha scelto il teatro per celebrare la propria... Argomenti più discussi: Giornata Internazionale dell’Infermiere: 10 maggio 2026, Piazza Castello Torino; 12 maggio nel segno della formazione che diventa eccellenza; Giornata internazionale dell'infermiere; Giornata Internazionale dell’Infermiere 2026, la tre giorni di Torino. Giornata internazionale dell'infermiere, l'Opi: Momento difficile per la professione - x.com Domande da fare al medico/infermieri della NICU reddit Giornata dell’Infermiere, l’allarme dell’OPI Cosenza: In Italia mancano fino a 100mila professionisti, rischio povertà e sistema sanitario al collassoDomani, 12 maggio, anche l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cosenza si unisce alle celebrazioni della Giornata internazionale dell’Infermiere, una ... laprimapagina.it