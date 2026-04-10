UCI Cinemas Casoria partecipa a Visioni Rosa la rassegna cinematografica dedicata allo sguardo femminile
UCI Cinemas Casoria prenderà parte alla rassegna cinematografica “Visioni Rosa”, organizzata dalla community LED - Leader Esercenti Donne di ANEC. La manifestazione è la prima in Italia interamente dedicata alla prospettiva femminile nel cinema. La partecipazione prevede la proiezione di diversi film selezionati, con l’obiettivo di mostrare il punto di vista delle donne attraverso le opere presentate. La rassegna si svolgerà in diverse città italiane, coinvolgendo vari cinema.
UCI Cinemas Casoria partecipa a “Visioni Rosa”, la prima rassegna cinematografica nazionale interamente dedicata allo sguardo femminile e promossa dalla community LED - Leader Esercenti Donne di ANEC. Con una partecipazione capillare su tutto il territorio, il circuito UCI Cinemas contribuisce. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Sono andato a vedere il film "Mi batte il corazon" all'Uci cinema di Casoria e ho incontrato Peppe Iodice. La sala era piena. La pellicola è deliziosa. - facebook.com facebook