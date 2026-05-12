Giornata degli infermieri Percorso con gli studenti I professionisti di domani | E ora alzare gli stipendi

In occasione della Giornata degli infermieri, si è svolto un percorso formativo rivolto agli studenti con l’obiettivo di avvicinarli alla professione. I professionisti del settore hanno partecipato ad incontri e attività pratiche per illustrare il ruolo e le competenze richieste. Tra le richieste espresse, si è evidenziata la necessità di aumentare gli stipendi per migliorare le condizioni di lavoro e attrarre nuovi candidati.

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