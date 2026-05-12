Giornata degli infermieri Percorso con gli studenti I professionisti di domani | E ora alzare gli stipendi
In occasione della Giornata degli infermieri, si è svolto un percorso formativo rivolto agli studenti con l’obiettivo di avvicinarli alla professione. I professionisti del settore hanno partecipato ad incontri e attività pratiche per illustrare il ruolo e le competenze richieste. Tra le richieste espresse, si è evidenziata la necessità di aumentare gli stipendi per migliorare le condizioni di lavoro e attrarre nuovi candidati.
’Noi infermieri del domani’, la sanità modenese spinge per la promozione della professione tra i giovani. In occasione della Giornata Mondiale dell’Infermiere in programma oggi le aziende sanitarie modenesi hanno avviato un percorso affinché gli studenti delle scuole secondarie superiori possano conoscere meglio questa professione e poter valutare con maggiori elementi se questa potrà essere la loro nel prossimo futuro. Il progetto si chiama ’Noi infermieri del domani’ ed è frutto della sinergia strategica tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena e l’Ospedale di Sassuolo, unitamente al Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche di Unimore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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