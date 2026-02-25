Gli studenti degli istituti alberghieri abruzzesi incontrano gli imprenditori della ricettività con il Talent Day di Confcommercio

Il presidente regionale dell'associazione di categoria, Giammarco Giovannelli: "La formazione come strumento primario per reperire lavoratori qualificati" Grazie al Talent Day della Confcommercio gli studenti degli istituti alberghieri abruzzesi incontrano gli imprenditori della ricettività. Reperire e formare manodopera qualificata, anche in vista della prossima stagione estiva. Si è tenuto nella giornata di martedì 24 febbraio all'Istituto Crocetti- Cerulli di Giulianova, il Talent Day. Una giornata, organizzata dalla Confcommercio in collaborazione con la Fipe, l'Ente bilaterale del Turismo e l'Agenzia per il lavoro During, che ha lo scopo di far incontrare il mondo delle scuole, in particolare gli istituti alberghieri, con le aziende che operano nel settore della ricettività, della ristorazione e dei pubblici esercizi. All'incontro hanno perso parte gli studenti di tutti gli istituti alberghieri abruzzesi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

