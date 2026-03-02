Il primo volo charter con 127 italiani provenienti dall'Oman è atterrato a Fiumicino. Domani sono previste anche le partenze di studenti italiani provenienti dal Medio Oriente. L'operazione di rientro è stata coordinata dalle autorità italiane, che hanno gestito l'assistenza e il supporto necessario per i passeggeri. Questi rientri fanno parte di un'operazione di evacuazione di cittadini italiani dalla regione.

Sono iniziati i primi rientri di gruppi di italiani bloccati in Medio Oriente: il primo volo charter con a bordo 127 italiani bloccati in Oman o transitati, con assistenza coordinata della Farnesina e delle Ambasciate ad Abu Dhabi e Mascate, dagli Emirati Arabi all'Oman, è arrivato all'aeroporto di Fiumicino. Il Boeing 737, partito da Mascate ed operato dalla compagnia Oman Air, è atterrato alle 21.26. Come ha riferito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella tarda serata di ieri un gruppo di 98 persone è transitato dagli Emirati Arabi all'Oman. Domani con un volo speciale Abu Dhabi-Milano torneranno circa 200 studenti minorenni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Arrivato a Fiumicino il primo volo con gli italiani rientrati da Oman. Domani rientrano gli studenti

Oltre 70mila italiani presenti nella regione del Golfo Persico, Tajani: “Domani rientrano i 200 studenti da Dubai”Roma, 2 marzo 2026 – Sono oltre 70mila gli italiani (80% residenti) presenti nella regione mediorientale interessata dalla guerra tra Usa-Israele e...

Gli studenti italiani registrano incrementi significativi in matematica e scienze. Il background socioeconomico amplifica le differenze tra gli studentiL’indagine è stata promossa dalla IEA e rappresenta la prima rilevazione internazionale su larga scala che valuta gli stessi individui per due anni...

Una raccolta di contenuti su Arrivato.

Temi più discussi: Roma Fiumicino è il migliore scalo d’Europa per il nono anno consecutivo; L'aeroporto di Fiumicino si conferma il migliore d'Europa e sbaraglia la concorrenza; Perché una (importante) rotta aerea italiana potrebbe sparire; Fiumicino in vetta alla classifica degli scali europei per qualità dei servizi ai passeggeri.

Guerra Usa - Iran, arrivato a Fiumicino il primo volo charter con gli italiani rientrati da Oman: rientrano in 127È atterrato a Roma il primo volo charter con a bordo 127 italiani rimasti bloccati in Oman o in transito nell’area. Il Boeing 737 della compagnia Oman Air, partito da ... leggo.it

Arrivato a Fiumicino il primo volo con gli italiani rientrati da Oman. Domani rientrano gli studentiSono iniziati i primi rientri di gruppi di italiani bloccati in Medio Oriente: il primo volo charter con a bordo 127 italiani bloccati in Oman o transitati, con assistenza coordinata ... ilmessaggero.it

È ARRIVATO. Dalla scatola direttamente al nostro progetto… e questa volta cambia davvero tutto. Abbiamo appena spacchettato il prodotto Kraken che trasformerà completamente la nostra auto Se pensate di aver già visto tutto… vi sbagliate. Nel pross - facebook.com facebook

È arrivato il momento di comunicarlo... x.com