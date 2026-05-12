Giochi d' Ombre - Elio Longhitano

Da romatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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“GIOCHI D’OMBRE”Mostra personaleMostra di opere del docente, con una selezione di ritratti realistici dedicati ad attori e personaggi famosi. Alcune tavole esposte racconteranno anche le fasi di studio e le tecniche che verranno approfondite durante le lezioni, offrendo uno sguardo diretto sul.🔗 Leggi su Romatoday.it

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